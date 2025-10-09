Amichevole Inter-Atletico, cambio di programma: cosa succede

C’è una novità importante che riguarda il test amichevole in programma domani a Bengasi tra Inter e Atletico Madrid. La gara, organizzata per inaugurare il nuovo Benghazi International Stadium, assegnerà la Reconstruction Cup – FDRL Cup e darà anche l’opportunità ai nerazzurri che hanno giocato meno in questo avvio di stagione di mettersi in mostra.

Per quanto riguarda il fischio d’inizio, l’amichevole tra Inter-Atletico Madrid è stata fissata per domani, venerdì 10 ottobre, alle ore 18.00. A cambiare rispetto ai programmi iniziale, però, è la partenza della squadra di Cristian Chivu verso Bengasi. I nerazzurri hanno infatti deciso di posticipare il volo da questo pomeriggio a domattina, raggiungendo dunque la città a poche ore dall’incontro.

Come già annunciato, tra i convocati di Inter-Atletico Madrid – oltre agli 11 calciatori rimasti a lavorare ad Appiano Gentile durante la pausa Nazionali – vi saranno anche elementi provenienti sia dall’Inter U23 che dalla Primavera nerazzurra.