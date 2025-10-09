Tegola Lautaro con l’Argentina: Roma-Inter a rischio

Non avrà certamente gradito le ultime notizie arrivate dall’Argentina l’Inter in merito ai prossimi impegni della selezione albiceleste. La squadra di Cristian Chivu, infatti, rischia di dover fare a meno dal primo minuto di Lautaro Martinez a causa di una motivazione assurda. Come ufficializzato nella giornata di ieri, il match della Nazionale di Scaloni inizialmente programmato per il 13 ottobre a Miami contro Porto Rico, è stato posticipato di ben 24 ore per ragioni di ordine pubblico.

Questo complica non poco il piano di rientro dei tanti argentini che giocano in Europa, tra cui proprio il capitano dell’Inter. Oltre a rientrare a Milano con ben 24 ore di ritardo e dunque con un giorno in meno di riposo rispetto alla tabella di marcia, Lautaro potrebbe partire inizialmente dalla panchina nel match di sabato 18 contro la Roma qualora le sue condizioni non fossero ottimali per via del viaggio internazionale.

Questa la spiegazione de La Gazzetta dello Sport: “La partita è stata riprogrammata per motivi di ordine pubblico: in questi giorni caldi, infatti, il presidente americano Donald Trump ha schierato la Guardia Nazionale a Chicago, per sedare le proteste contro la repressione dell’immigrazione. Il test tra Argentina e Porto Rico è stato quindi spostato (e ritardato di 24 ore) a Miami, dove Lautaro e compagni giocheranno la prima amichevole contro il Venezuela, nella notte tra domani e sabato (alle 2 italiane): il primo test all’Hard Rock Stadium, mentre il match del 14 sarà giocato al Chase Stadium, casa dell’Inter Miami”.