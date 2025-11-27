Chivu: “Momento no. A fine gara ho fumato 3 sigarette”

Sulla falsariga di quanto avvenuto domenica sera, anche stavolta Cristian Chivu si è ritrovato a dover commentare una buona prestazione dei suoi ragazzi, ma cui ha fatto seguito invece un risultato negativo. Non un momento semplice da affrontare per il tecnico nerazzurro che ai microfoni di Prime Video nel post-partita ha mostrato tutta la sua frustrazione. Queste le sue dichiarazioni su Atletico Madrid-Inter:

POST-PARTITA – “Ho fumato tre sigarette, una dopo l’altra. Ho parlato alla squadra, ho detto quello che dovevo dire. C’è rammarico, per la prestazione, per i presupposti, per quanto messo in campo. Non meritavamo di perdere, ma ultimamente portiamo a casa quasi nulla. Ho visto tanta amarezza nei calciatori, meritavamo di più questa sera. Il calcio è questo, bisogna rialzarsi e reagire, far di tutto per uscirne”.

BEFFA FINALE – “Sono momenti, prima o poi toccherà anche a noi il principio di fortuna per portare a casa la partita- E’ la gestione dei momenti, alla fine potevamo gestire meglio le ripartenze, l’ultimo passaggio. Capire quando bisogna tenere di più la palla. Sono cose che analizzeremo in video, poi all’ultimo minuto su calcio d’angolo… bravi loro, meno bravi noi. Avevamo in campo i calciatori più alti che potevamo avere, purtroppo capita. Dovevamo evitare di arrivare a quel calcio d’angolo. Potevamo ripartire, abbiamo perso palla ed è nato quell’angolo. Ma dobbiamo ripartire”.

SOSTITUZIONI – “Perché ho cambiato Bonny e Zielinski? Zielo aveva un problema alla coscia. Per Bonny avevamo bisogno di forze fresche, di Marcus e di Pio per far salire la squadra”.