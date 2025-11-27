Moviola Atletico-Inter: “Resta il dubbio sul primo gol”

Non sono certo mancate le polemiche durante il match di ieri sera tra Atletico Madrid e Inter. Oltre ai numerosi tentativi di simulazione da parte di Giuliano Simeone, che avrebbe meritato quantomeno un cartellino giallo, sono rimasti non pochi dubbi per il primo gol degli spagnoli che inizialmente era stato annullato dall’arbitro Letexier prima dell’intervento del Var che in realtà non ha chiarito quanto successo.

Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport: “Al 9’ il pallone colpisce il ventre di Baena, ma il quiz è: c’è un tocco successivo col braccio destro? L’arbitro annulla subito il gol, il Var lo richiama per fare chiarezza: il pallone non pare avere interferenze né cambio di giro, anche se il dubbio resta. Al 20’manca un giallo a Calha su Gallagher; al 27’ e al 36’né fallo volontario né rigore su Giuliano Simeone. Al 44’ Dimarco su Giuliano: trattenuta non reiterata, la caduta è in differita. Al 42’, Thuram giù in area: nulla”.