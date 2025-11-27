Calhanoglu stecca come nel derby: “Il suo errore pesa”

Non è un momento particolarmente favorevole per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, reduce da un gran momento di forma prima della sosta, ha avuto un rientro da incubo con l’Inter tra derby e Atletico Madrid. Oltre al rigore fallito domenica sera contro il Milan, l’interista si è pure reso protagonista di due gol subiti: sia contro i rossoneri che contro i colchoneros ha infatti perso due palloni sanguinosi da cui sono nate le reti che hanno stappato entrambi gli incontri.

Per questa ragione, sono state insufficienti le pagelle realizzate dai quotidiani sportivi italiani nei suoi confronti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – Di questi tempi è una gazzella da azzannare: come nel derby, il gol nasce dal pressing sulle sue caviglie. Poi resetta e va, ma l’errore pesa.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Come nel derby da una sua palla persa nasce l’occasione del vantaggio avversario. Fatica anche a incidere sulla manovra. Chivu lo richiama in panchina e lui storce il naso.

TUTTOSPORT 5 – Nel derby aveva perso la palla che era costata il gol, a Madrid concede il bis con la medesima nefandezza e pure l’Atleti ringrazia.

PASSIONE INTER 5 – Come successo nel derby, perde un altro un pallone sanguinoso da cui nasce il vantaggio dell’Atletico Madrid.