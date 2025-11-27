Dimarco ‘indemoniato’, Zielinski decisivo. Tanti bocciati, incluso Chivu

La Gazzetta dello Sport ha assegnato i voti alla sfida contro l’Atletico e, nonostante una prova convincente per buona parte del match, le valutazioni finali per quanto riguarda l’Inter hanno risentito del risultato. Alla fine i giocatori spagnoli hanno ricevuto giudizi superiori, con ben cinque bocciati nerazzurri, sei se si considera anche l’allenatore.

Dimarco (7) risulta il migliore: “Indemoniato. Quattro tiri minacciosi, due dei quali nei primi 140 secondi. Non lo prendono mai: meritava almeno un gol”. Ottima prestazione per Bonny (6,5): “Valido sostituto di Thuram: con il fisico attira colpi e attenzioni, con la qualità e la visione invece manda in porta Zielinski. Assist super”.

Stesso punteggio per Zielinski (6,5): “Nel mezzo della discoteca affollata non balla ai ritmi giusti. Ma quando conquista lo spazio vuoto, diventa la star della pista. Gol inutile però”. Valutazioni positive anche per Barella (6,5) e Bisseck (6,5). La sufficienza va a Sommer, Akanji, Thuram e Frattesi.

Il voto più basso tocca a Bastoni (5): “Non riesce a chiudere la cerniera – ma era molto difficile – sul cross di Simeone junior. Avrebbe dovuto fare meglio invece su Gimenez al 93′”. Insufficiente pure Lautaro (5): “Ha un sussulto, servendo Dimarco in verticale, ma non esprime la ferocia delle serate migliori. Chivu lo sostituisce ancora”. 5,5 per Carlos, Calhanoglu e Sucic. Senza valutazione Esposito e Luis Henrique.

Chivu si ferma a 5,5: “L’Inter gioca con personalità e qualità reagendo al ko nel derby. Ma paga i soliti blackout e si fa schiacciare nel finale. I cambi? Strani”.