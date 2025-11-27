Romano: “Simeone sogna l’Inter. Negli ultimi mesi…”

Dopo la clamorosa apertura in conferenza stampa alla possibilità di allenare in futuro l’Inter, sono giunte nuove conferme sulla volontà da parte del Cholo Simeone di tornare in Italia. A raccontare nuovi dettagli ci ha pensato ancora una volta Fabrizio Romano, il quale ha riportato alcune testimonianze di figure vicine all’allenatore argentino.

Queste le parole del giornalista: “Al di là della sua apertura pubblica, risulta che anche nella sfera più privata negli ultimi mesi si sia manifestata questa voglia di un’opportunità italiana. Dal pensiero alla volontà di capire quando potrà accadere, è una prospettiva a cui Simeone veramente pensa. Non solo come sogno, ma come un qualcosa che può diventar concreto. Questo legame con l’Inter continua ed è fortissimo da parte del Cholo, anche chi gli sta vicino lo conferma. Poi c’è la realtà e un aspetto economico, la cifra che guadagna all’Atletico è vicina ai 15 milioni di euro netti a stagione”.