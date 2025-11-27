Atletico-Inter, moviola CdS: “Era davvero chiaro errore?”

Il Corriere dello Sport ha analizzato questa mattina gli episodi arbitrali più discussi della sfida tra Atletico Madrid e Inter, assegnando un 5,5 alla direzione del francese Letexier. Una gara definita complicata e ricca di tensioni, che l’arbitro ha cercato di gestire sfruttando esperienza e personalità, non sempre riuscendoci in modo impeccabile.

Il momento più delicato riguarda il gol di Julian Alvarez, prima annullato in campo dal fischietto francese e poi convalidato dopo una lunga e complicata revisione al VAR. Il pallone colpisce il fianco di Alex Baena e poi si muove verso il braccio destro. Letexier aveva fischiato fallo, anche perché Baena compie un movimento del braccio verso il pallone, che però non cambia mai rotazione. Le immagini mostrate al monitor, secondo il quotidiano, non chiariscono del tutto i dubbi: “era davvero un chiaro ed evidente errore?”. La spiegazione più probabile è che al VAR abbiano considerato il tocco come non deliberato e quindi non punibile. Mancando l’immediatezza, e non essendo neppure certo il contatto, il gol è stato convalidato.

Stroncato invece il comportamento di Giuliano Simeone, che secondo il giornale avrebbe meritato almeno un’ammonizione. Prima rimane a terra per due minuti fingendo di essere stato colpito al volto da Bastoni, quando la mano arriva tra spalla e collo, poi si lascia cadere su un contrasto con Bisseck, con una simulazione definita teatrale dal quotidiano. Ovviamente, nessun rigore concesso.