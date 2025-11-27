Pagelle CdS: Zielinski illumina, Lautaro sostituito e nervoso

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, non ha risparmiato critiche agli interisti dopo la beffa al 93′ di ieri sera al Metropolitano. La squadra nerazzurra ha controllato ampi tratti della gara senza però riuscire a portare via punti dalla trasferta di Madrid. Andiamo dunque a vedere quali sono state le pagelle realizzate dal quotidiano romano.

Chivu si ferma al 5,5: la formazione domina per lunghe fasi ma le scelte sui cambi lasciano perplessità. Sommer prende 6, poco reattivo sul gol iniziale ma decisivo nella ripresa con una parata su Griezmann. Bisseck conquista un 6,5 grazie al dinamismo offensivo sulla corsia. Akanji debutta da centrale nel trio difensivo ma perde i duelli con Griezmann e Alvarez: 5,5. Stesso voto per Bastoni, che cresce col passare dei minuti ma sul 2-1 viene bruciato da Gimenez.

Carlos Augusto incassa un 5,5: si ripete quanto visto a San Siro, con la squadra che sembra mancare di equilibrio in fase di spinta. Barella è il più propositivo a centrocampo e colpisce la traversa a inizio ripresa, meritandosi un 6,5. Male invece Calhanoglu, fermato al 5: perde un pallone che porta al vantaggio avversario, proprio come accaduto nel derby, e fatica a dettare i tempi. Sostituito, mostra segni di disappunto.

La nota positiva arriva da Zielinski, premiato con un 7: sblocca il suo score in Champions con la maglia nerazzurra grazie a un diagonale preciso per l’1-1. Dimarco prende 6,5 per la costante spinta offensiva e le occasioni create. Lautaro invece chiude con un 5,5: agonismo sì, ma poca incisività negli ultimi metri. Viene sostituito per la seconda volta consecutiva e lascia il campo visibilmente contrariato. Bene Bonny, votato 7 per personalità e determinazione nel chiudere l’azione del pareggio insieme a Zielinski.

Tra i subentrati, Frattesi fatica a incidere (5,5), mentre Sucic entra con l’atteggiamento giusto (6). Thuram si ferma al 5,5: avrebbe potuto aggredire con maggiore cattiveria la trequarti avversaria.