Chivu: “Pareggio giusto. Rammaricato per un motivo”

Nonostante l’amarezza per il pareggio finale contro il Napoli, Cristian Chivu è apparso tutto sommato soddisfatto per il 2-2 ottenuto dalla sua Inter questa sera a San Siro. Un risultato che consente ai nerazzurri di mantenere comunque la vetta della classifica ed un vantaggio di tre punti sul Milan al secondo posto. Queste le parole del tecnico ai microfoni di Dazn:

PAREGGIO – “Due squadre forti che si sono affrontate e hanno fatto di tutto per vincere. C’è il rammarico per essere andati due volte in vantaggio, ma non è mai semplice contro le squadre forti. Il rammarico di non aver mantenuto la lucidità, ma c’è anche il merito degli avversari che hanno fatto di tutto per pareggiare e poi magari per vincerla”.

CONSAPEVOLEZZA – “Cosa porto a casa di buono? L’atteggiamento, la voglia di andare sempre in avanti, forse a volte esagerando perché arrivavamo in ritardo sulla pressione e loro sono bravi a palleggiare. Ma abbiamo provato in tutti i modi a stare in gara, cercare di creare situazioni, consapevoli di avere di fronte una squadra forte. Nel secondo tempo nei primi venti minuti ci hanno messo in difficoltà, poi siamo venuti fuori con un palleggio prolungato. E’ un peccato, ma sono due squadre forti che hanno alzato il livello di questa Serie A, rimane il rammarico di non aver vinto lo scontro diretto. Si va avanti e si cerca di portare avanti le ambizioni di questo campionato, sarà una battaglia punto a punto fino alla fine. Abbiamo una partita da recuperare sia noi che Napoli, Bologna e Milan, eravamo consapevoli di questa lotta, lo siamo tutt’ora e sarà così fino alla fine”.

AGGRESSIVITA’ NAPOLI – “Noi prudenti? Ci aspettavamo una partita del genere, ma eravamo lunghi nelle distanze per fare quella pressione. Loro trovavano bene gli attaccanti, qui abbiamo sbagliato. Ma mi prendo l’atteggiamento dei calciatori, a volte anche esagerando e perdendo la lucidità. Loro sono stati bravi a pressare, noi ad aggiustare qualcosa. E’ finita in parità, giusto così per quello che si è visto in campo”.