12 Gennaio 2026

Moviola Inter-Napoli: “Manca il giallo sul rigore”

I principali episodi arbitrali

Nonostante le proteste feroci di Antonio Conte in panchina, che hanno portato al cartellino rosso nei suoi confronti, è stata una buona direzione arbitrale quella da parte di Daniele Doveri in Inter-Napoli. L’arbitraggio ‘all’inglese’ ha senz’altro favorito lo spettacolo in campo, anche se al triplice fischio è probabilmente mancato qualche cartellino giallo.

Riviviamo tutto con la moviola di Inter-Napoli de La Gazzetta dello Sport: “Nell’azione dell’1-0, Zielinski scippa palla a McTominay, che lo stende: Doveri lascia il vantaggio ma manca il giallo allo scozzese. Al 13’ Thuram sulla trequarti prende il vantaggio su Juan Jesus ma è fermato fallosamente: niente fischio né giallo. Pochi minuti dopo, altro scontro Juan Jesus Thuram, piede alto sul petto del nerazzurro ma normale scontro di gioco. C’è il rigore per l’Inter (chiamato dal Var Di Bello): pestone di Rrahmani su Mkhitaryan (manca il giallo)”.

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.