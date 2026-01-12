12 Gennaio 2026

Infortunio e sostituzione: come sta Calhanoglu

Le condizioni del centrocampista

A pochi minuti dal triplice fischio di Inter-Napoli, Cristian Chivu ieri sera è stato costretto ad operare gli ultimi tre cambi rimasti a disposizione. Il tecnico, infatti, ha dovuto accogliere la richiesta di sostituzione da parte di Hakan Calhanoglu, rimasto giù dolorante dopo un’ultima corsa all’indietro che gli ha tolto le ultime energie a disposizione.

Dietro il cambio, come svelato da Tuttosport, vi sarebbe un piccolo infortunio. In attesa di ulteriori valutazioni da parte dello staff medico dell’Inter, si è trattato di un affaticamento al polpaccio per Calhanoglu. La speranza di Chivu è che dietro non si nascondano conseguenze ben peggiori, anche se la presenza del turco per il recupero di mercoledì con il Lecce è a forte rischio.

