Chivu dopo Inter-Torino: “Oggi ne avevamo in abbondanza”

Al termine della sfida tra Inter e Torino, valida per la prima giornata di Serie A, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato il successo ai microfoni di DAZN. Queste le impressioni dell’allenatore rumeno dopo la netta vittoria per 5-0 nella gara di debutto nel campionato 2025/26:

VITTORIA – “Sono contento per i ragazzi per quello che hanno messo stasera e il lavoro fatto nelle ultime 3 settimane. Hanno accettato dei carichi di lavori importanti ed era una situazione nuova per tutti, con una preparazione molto breve dopo il Mondiale per Club. Abbiamo cercato di essere al meglio per questo inizio di stagione. Per l’aggressività e la mentalità che hanno avuto direi che abbiamo fatto un grande lavoro”.

ESULTANZA SUL PRIMO GOL – “Sono contento perché le palle inattive sono un lavoro di Angelo Palombo e del mio staff che prepara le partite. Ero felice per il gol di Bastoni e anche per Barella che ha fatto assist, ero soddisfatto per tutti perché era la partita partita e alla fine è andata bene. Telecamere? Spero non mi senta quando dico qualche parolaccia e cercherà di dirla in rumeno così non la capite (ride, ndr)”.

SOLUZIONI OFFENSIVE – “Sulla carta è semplice ma poi servono testa e gambe per far bene. Oggi hanno risposto tutti alla grande e sono contento anche per l’esordio di Sucic che ha fatto una grande partita. Bonny alla sua prima a San Siro ha fatto subito gol. Le cose sono andate bene ma c’è da lavorare per capire i momenti della partita, quando si può fare più pressione e quando si può stare più bassi. Oggi tutti hanno risposto bene e direi che ne avevano in abbondanza”.

PRESSIONI DOPO SCORSA STAGIONE – “Ho a che fare con grandi campioni che hanno voglia di lasciarsi alle spalle quello che è stato la fine della scorsa stagione, che poi così male non è stata. I campioni trovano sempre stimoli e le motivazioni per tornare a fare quello che facevano prima, noi dobbiamo essere noi stessi e avere l’ambizione di partire bene nel nostro campionato. Favorita? Chi vince il campionato è sempre favorito”.