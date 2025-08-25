Sucic: “Puntiamo ai trofei, ma è solo la prima partita”

Inizia bene il campionato per i tifosi nerazzurri che nella prima gara a San Siro, Inter-Torino, hanno visto un largo successo da parte della squadra di Cristian Chivu. Al termine del match Sucic è intervenuto in conferenza stampa per commentare questa vittorie. Di seguito le sue risposte dalla sala conferenze dello stadio Giuseppe Meazza.

ESORDIO A SAN SIRO – “Non voglio parlare di me stesso, ma della squadra. Questa è una vittoria bellissima, ma dobbiamo puntare a fare meglio e continuare in questo modo”.

TITOLARE – “Sono contento di giocare, tutti vogliono giocare. E’ la prima partita, sono contento ma dobbiamo lottare e puntare a conquistare trofei. E’ solo la ‘prima partita’ (sorride e lo dice in italiano, ndr.)”.