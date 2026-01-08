Chivu può sorridere: due recuperi per Inter-Napoli

L’Inter ha ripreso già quest’oggi ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo la vittoria di ieri in trasferta contro il Parma. La formazione nerazzurra si prepara subito con grandissima concentrazione alla sfida di domenica, con Chivu che potrebbe recuperare due elementi importanti per lo scontro diretto.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Darmian e Diouf hanno svolto una buona parte del lavoro insieme al gruppo. Entrambi i giocatori sono quindi convocabili per la partita di domenica contro il Napoli.

Situazione diversa invece per Frattesi, che ha lavorato a parte e non sarà disponibile per il match. Il centrocampista salterà quindi lo scontro diretto in programma nel weekend.