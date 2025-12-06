Chivu: “Nessuna rivalità con Fabregas. Esultanza? Sono un cretino”

Visibilmente soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi messa in campo contro il Como nel 4-0 ottenuto dall’Inter, Cristian Chivu ha analizzato per intero il match di questo pomeriggio nel post-partita ai microfoni di Dazn. Dall’esultanza alla rivalità di mercato con Fabregas, ecco quali sono state le parole del tecnico interista:

PRESTAZIONE – “Si poteva far meglio, molto meglio. Abbiamo avuto nel primo tempo un po’ di frenesia, ma per come abbiamo speso quelle energie nell’andare a prenderli alti ci sta anche. Abbiamo fatto una partita vera e ci prendiamo tre punti che erano importanti”.

FABREGAS VS CHIVU – “Extra motivazione? Questi sono titoli di giornale, a me non interessa. A me interessa il lavoro quotidiano, i nostri obiettivi, cosa migliorare. Il resto sono titoli di giornali che fanno comodo a chi parla di calcio, ma va bene così”.

LUIS HENRIQUE E DIOUF – “C’è bisogno di tutti, i 22 di movimento, i 3 portieri più chi arriva dall’U23. Così si costruiscono le cose e ci prepariamo alle difficoltà della stagione. Chi arriva da altri campionati ha bisogno di tempo, i miei si adattano nel migliore dei modi grazie anche ai compagni che sono qui da tempo e sanno cosa significa giocare nell’Inter, li coccolano al meglio che possono”.A

ATTEGGIAMENTO – “Avrei voluto palleggiare un po’ di più, abbiamo avuto sempre fretta quando abbiamo guadagnato campo nell’andare a verticalizzare. Poi chiaro che devi giocare di prima se loro di vengono a prendere uomo su uomo. Ci voleva più serenità nel trovare le giocate giuste, abbiamo speso un sacco nel primo tempo. I primi venti minuti sono stati di livello importante, poi ci siamo abbassati un poco e potevamo gestire meglio. L’abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, l’umiltà nell’accettare il loro palleggio per recuperare un pelino più basso e colpire in contropiede”.

ESULTANZA – “Esultanza alla Chivu sul 4-0? Non so, cosa ho fatto? Non mi ricordo, la solita, sono il solito cretino. Io sono felice per i miei ragazzi, per quello che fanno tutti i giorni. Mi godo un gruppo fantastico, questa società. Ne faccio parte da tanti anni, tranne i tre mesi a Parma che mi hanno dato tanto. Sono ritornato e cerco di dare il mio meglio con passione ed entusiasmo, cerco di trasmettere la stessa cosa ai miei ragazzi che sanno bene cosa significa giocare nell’Inter”.