Chivu: “Basta parlare di Diouf ed Henrique. Trattateli come…”
Le parole del tecnico in conferenza stampa
Intervenuto da San Siro in conferenza stampa, Cristian Chivu questa sera ha toccato diversi temi legati ovviamente alla prestazione dei suoi in Inter-Como 4-0. Tra questi, il tecnico nerazzurro ha chiesto ai giornalisti presenti in sala di non indugiare ulteriormente con le domande su Luis Henrique e Diouf, alla luce soprattutto delle loro recenti prestazioni. Queste le parole dell’allenatore:
LA PARTITA – “Mi è piaciuto il coraggio di questi ragazzi di andare a prenderli alti, di agonismo, la voglia di rubare il pallone. Abbiamo speso tanto, siamo riusciti a sbloccarla, abbiamo capito i momenti della partita e capito il valore dell’avversario. Forse a fine primo tempo dovevamo avere più serenità e pazienza, poi nel secondo tempo qualche transizione siamo riusciti a chiuderla”.
VITTORIA – “Sono sempre tre punti, come tutte le domeniche e tutte le volte che scendiamo in campo per vincere. Ma quello che mi prendo è la voglia di crescere, di fare cose che ti permette di avere un campionato più che decente, di stare in alta classifica e di avere più possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi”.
ATTEGGIAMENTO – “Sono stato più contento nel terzo gol. Il quarto gol è merito di quelli che hanno qualità, merito di una squadra. Siamo migliorati nelle preventive. I miei son bravi, son forti e sono molto felice per quello che stanno facendo tutti i giorni”.
GRUPPO – “Ho una battuta coi ragazzi, soprattutto con i centrocampisti, ma qua non la posso dire, mi prendono anche in giro. Anche Lautaro ci si è messo in mezzo. Questa estate sono stati chiamati perfino falliti. Loro sono bravi, sono forti e meritano di crescere e di godersi non solo il bello del calcio ma anche della vita”.
FABREGAS – “Duello personale con Fabregas? Io non ho tempo nemmeno di pensare perché gioco ogni tre giorni. Avevo l’obbligo di mettere la squadra nelle migliori condizioni ma la prestazione è sempre dei ragazzi e io sono felice per quello. Io non sono a caccia di reputazione, a me interessa l’Inter mi interessa mantenere una disciplina. Sono l’ultima ruota del carro, mi metto sempre all’ultimo posto. Io ho passione, ho amore, per questo mestiere e per questi ragazzi”.
NUOVE RISORSE – “Per Diouf e Luis Henrique ho sempre parlato un po’ di più ma dopo le ultime prestazioni direi che possiamo smettere di parlare di loro perché sono parte della squadra e si sono integrati ormai. Sono giocatori dell’Inter e vanno trattati come tali”.