Derby di mercato: Milan e Inter si sfidano per il baby talento del Bayern

Il nome di Adin Licina torna prepotentemente sul taccuino dei grandi club italiani. Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il classe 2007 di proprietà del Bayern Monaco è uno dei profili più seguiti in vista della finestra di mercato di gennaio.

Mancino, elegante, capace di giocare sia da trequartista che da esterno destro, Licina è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio bavarese. Con il Bayern II ha già collezionato 15 presenze, 5 gol e 5 assist, mettendosi in luce anche in Youth League con una rete e un assist. Prestazioni che non sono passate inosservate nemmeno agli osservatori nerazzurri.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta, anche l’Inter aveva già seguito Licina in passato, prima che il Milan accelerasse nelle ultime settimane. La valutazione oscilla tra 1 e 2 milioni di euro, con la richiesta di una percentuale sulla futura rivendita o un diritto di recompra. Una formula che l’Inter conosce bene e che in passato ha già utilizzato con club stranieri per operazioni su giovani di talento.

Sul giocatore restano vigili anche club come Sporting Lisbona e Real Sociedad, ma la sensazione è che l’Italia resti una destinazione molto concreta. Per l’Inter, Licina rappresenterebbe un colpo in perfetta linea con la nuova politica di valorizzazione dei giovani, soprattutto dopo le recenti esperienze positive nel settore giovanile.

Il derby di mercato con il Milan potrebbe quindi riaccendersi anche lontano dai riflettori della prima squadra. E questa volta, in palio, c’è un talento purissimo.