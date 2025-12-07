CdS – Inter-Como, polemiche su Di Bello: “Lascia delle perplessità”
Non convince la direzione della gara da parte di Di Bello.
La direzione arbitrale di Di Bello in Inter–Como solleva diversi dubbi sul piano disciplinare. Secondo la moviola del Corriere dello Sport, il fischietto di Brindisi ha commesso alcuni errori soprattutto nella gestione dei cartellini durante il match.
Al 44′ del primo tempo arriva un’ammonizione eccessiva ai danni di Perrone. Il centrocampista del Como entra in scivolata colpendo prima il pallone e solo successivamente, in modo fortuito e senza intensità, il piede di Bastoni. Secondo l’analisi non c’era nemmeno il fallo.
Più controverso l’intervento di Diego Carlos nei minuti di recupero della prima frazione. Il difensore, dopo aver commesso un fallo non punibile con il cartellino su Thuram, stende Lautaro Martinez con un calcio e senza troppe possibilità di colpire il pallone. L’intervento ruvido rischia qualcosa di più del giallo, ma per il quotidiano sportivo non raggiunge la soglia del grave fallo di gioco e quindi l’ammonizione resta accettabile.
Diego Carlos nel secondo tempo rischia più volte il secondo cartellino, ma Di Bello sorvola senza nemmeno richiamare apertamente il giocatore. Al 4′ della ripresa manca poi l’ammonizione a Calhanoglu per l’intervento imprudente su Jesus Rodriguez.