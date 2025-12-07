Il dopo-Sommer è già cominciato? L’Inter guarda al futuro tra Serie A e Europa

Il futuro della porta nerazzurra continua a farsi strada tra le scrivanie di Viale della Liberazione. Yann Sommer è legato all’Inter fino al 2026 e la dirigenza ha già avviato le prime valutazioni su quello che sarà il portiere del domani con la volontà di non farsi trovare impreparati.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il club ha iniziato a scandagliare il mercato con attenzione e diversi profili osservati coincidono con quelli seguiti anche dal Milan. Un intreccio di strategie che potrebbe presto trasformarsi in un altro derby di mercato.

Sul fronte Serie A, piacciono Elia Caprile, protagonista di una crescita costante, e Zion Suzuki, nome sempre più apprezzato per reattività e personalità. L’Inter, però, guarda anche oltre confine: in Bundesliga è finito sotto osservazione Noah Atubolu del Friburgo, uno dei portieri più interessanti del panorama tedesco.

C’è infine una pista che porta direttamente in Spagna e che riporta alla memoria vecchi interessi nerazzurri: Andriy Lunin. Il portiere del Real Madrid era già stato seguito in passato dall’Inter e continua a rientrare tra i profili monitorati, a conferma di come il club stia costruendo con largo anticipo le basi per il dopo-Sommer.

Resta da capire anche il destino di Josep Martínez. Il secondo portiere nerazzurro, tornato in campo contro il Venezia dopo il tragico incidente. Al momento non è chiaro quale sarà il suo ruolo nella prossima stagione, se sarà lui a prendere le redini della porta come titolare, se resterà un’alternativa, oppure verrà eventualmente collocato altrove.