Inter-Como, Chivu: “Sono il solito cretino!”

Il 4-0 dell’Inter non è stato solo un risultato netto sul tabellino, ma anche una festa per chi, in panchina, non riesce a trattenere l’entusiasmo. Cristian Chivu, infatti, al termine della partita si è concesso a DAZN qualche battuta autoironica: “Esultanza dopo il 4-0? Sono il solito cretino. Sono felice per i miei ragazzi, sono felice per quello che fanno tutti i giorni, mi godo un gruppo fantastico, mi godo questa squadra, questa società”.

Dietro ogni esultanza c’è la soddisfazione per il lavoro quotidiano dei giocatori, per la crescita di un gruppo che Chivu segue con attenzione maniacale, ma sempre con leggerezza e ironia.

Il suo entusiasmo non sorprende chi lo conosce: l’ex difensore, ormai immerso nel mondo Inter da anni, non nasconde il suo lato più umano e genuino. Queste esultanze, ormai frequenti, mostrano un allenatore che si lascia travolgere dalla gioia dei successi della squadra, un vero cuore nerazzurro che si mescola con la leggerezza di chi sa prendersi in giro, anche quando tutto va alla perfezione.

In fondo, Chivu ha trovato il suo equilibrio: autorevolezza in campo, ironia fuori, e una passione per l’Inter che ogni volta esplode in piccoli momenti sinceri.