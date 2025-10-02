Chivu ha scelto il sostituto di Thuram in Inter-Cremonese

Non sarà una partita da sottovalutare quella di sabato pomeriggio a San Siro contro la Cremonese. Con fischio d’inizio alle 18.00, il match si preannuncia non poco insidioso per l’Inter di Cristian Chivu contro una formazione sin qui sorprendente, ma soprattutto ancora imbattuta in campionato dopo le prime cinque giornate (due vittorie e tre pareggi).

Davide Nicola è riuscito in poche settimane di lavoro a trasmettere equilibrio ai suoi ragazzi e creare una realtà ostica per qualsiasi rivale. A complicare i piani dei nerazzurri, inoltre, sarà l’assenza di Marcus Thuram, fermato da un risentimento muscolare in occasione dell’ultimo match di Champions League vinto contro lo Slavia Praga.

Al suo posto, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è già pronto Bonny alla prima da titolare: “Una sostituzione è obbligata, visto il serio infortunio capitato a Thuram: dentro probabilmente Bonny. Ma troveranno spazio anche Mkhitaryan, Carlos Augusto (ieri convocato da Ancelotti per il Brasile), Akanji e De Vrij. Da valutare il portiere, con il solito ballottaggio Sommer-Martinez”.