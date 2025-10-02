Forfait Inter dell’ultimo minuto: “Accusato un malessere”

Dopo aver concesso un giorno di meritato riposo ai suoi ragazzi, quest’oggi Cristian Chivu ritroverà i ragazzi nerazzurri ad Appiano Gentile per preparare la sfida di sabato contro la Cremonese. Il tecnico non avrà il gruppo al gran completo a causa dell’indisponibilità di Marcus Thuram, reduce da un risentimento muscolare rimediato in Champions League contro lo Slavia Praga.

Nel match di martedì scorso, in cui ha fatto uso di un ampio turnover con addirittura sette cambi di formazione rispetto al match di Cagliari, l’allenatore dell’Inter avrebbe voluto inserire dal primo minuto un altro calciatore che sino a questo momento ha solo visto il campo a partita in corso. Si tratta di Davide Frattesi, fermato nelle ore precedenti al match da un malessere che gli ha impedito pure di subentrare nella ripresa.

L’ex Sassuolo, alla ricerca della prima da titolare, potrebbe quindi candidarsi contro la Cremonese, come scritto dal Corriere dello Sport: “L’altra sera avrebbe dovuto entrare nuovamente in corsa, ma, come ha poi spiegato l’allenatore interista, ha accusato un malessere e ha dovuto rinunciare. Se tutto sarà smaltito in questi giorni, l’ex Sassuolo è certamente un candidato forte per una maglia da titolare contro i grigiorossi. Altre potenziali new-entry? De Vrij, Mkahitaryan, Carlos Augusto. Ma solo oggi si comincerà a capire qualcosa”.