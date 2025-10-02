Rebus portiere per Chivu: chi gioca in Inter-Cremonese

Giornata di lavoro ad Appiano Gentile per i ragazzi di Cristian Chivu, pronti a preparare il match di sabato alle 18.00 contro la Cremonese dopo il giorno libero concesso ieri dal tecnico rumeno. Reduce dalla quarta vittoria di fila ottenuta lo scorso martedì sera contro lo Slavia Praga, l’Inter ha fame e voglia di chiudere questo ciclo prima della sosta con un altro successo.

Sono ancora numerosi i dubbi di formazione nella testa di Chivu che solamente a partire da oggi comincerà a schiarirsi un po’ le idee. Oltre al ballottaggio in avanti tra Pio Esposito e Bonny per rimpiazzare l’assente Thuram, con il francese per il momento avanti, torna ancora una volta il grande rebus su chi partirà dall’inizio a difendere i pali della porta nerazzurra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, il “solito ballottaggio Sommer-Martinez è ancora da valutare”. Ricordiamo che è stato lo spagnolo a scendere in campo da titolare nelle ultime due di campionato, mentre Sommer è stato scelto da Chivu in occasione delle sfide di Champions League contro Ajax e Slavia Praga.