2 Ottobre 2025

Rebus portiere per Chivu: chi gioca in Inter-Cremonese

Solito ballottaggio tra i pali

Cristian Chivu in conferenza stampa prima di Inter-Torino

Giornata di lavoro ad Appiano Gentile per i ragazzi di Cristian Chivu, pronti a preparare il match di sabato alle 18.00 contro la Cremonese dopo il giorno libero concesso ieri dal tecnico rumeno. Reduce dalla quarta vittoria di fila ottenuta lo scorso martedì sera contro lo Slavia Praga, l’Inter ha fame e voglia di chiudere questo ciclo prima della sosta con un altro successo.

Sono ancora numerosi i dubbi di formazione nella testa di Chivu che solamente a partire da oggi comincerà a schiarirsi un po’ le idee. Oltre al ballottaggio in avanti tra Pio Esposito e Bonny per rimpiazzare l’assente Thuram, con il francese per il momento avanti, torna ancora una volta il grande rebus su chi partirà dall’inizio a difendere i pali della porta nerazzurra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, il “solito ballottaggio Sommer-Martinez è ancora da valutare”. Ricordiamo che è stato lo spagnolo a scendere in campo da titolare nelle ultime due di campionato, mentre Sommer è stato scelto da Chivu in occasione delle sfide di Champions League contro Ajax e Slavia Praga.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.