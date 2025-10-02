Inter in missione a Bergamo per l’erede di Calhanoglu

Martedì sera, sugli spalti del Gewiss Stadium durante Atalanta-Bruges, è stata notata la presenza di un osservatore dell’Inter. Il motivo? Seguire da vicino la crescita di Aleksandar Stankovic, giovane centrocampista classe 2005 e figlio d’arte, che dopo l’esperienza positiva al Lucerna si sta imponendo anche in Belgio. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: diversi club di Bundesliga hanno già iniziato a monitorarlo con interesse.

L’Inter mantiene comunque un’opzione di riacquisto fino al 2027. Un diritto, come ricordato da Tuttosport, strutturato con cifre precise: 23 milioni nel luglio 2026 e 25 milioni l’anno successivo. Un investimento importante, ma in linea con i 10 milioni spesi dal Bruges per acquistarlo, più una percentuale di rivendita a favore dei nerazzurri (12% il primo anno, 15% il secondo). In sostanza, per la società di viale della Liberazione l’operazione si tradurrà comunque in un guadagno, economico o tecnico.

La sensazione è che il percorso in Belgio possa essere solo una tappa intermedia per Stankovic, già nel mirino del ct serbo Stojkovic per un’eventuale convocazione in nazionale maggiore dopo le brillanti prove con l’Under 21. Proprio per questo motivo i dirigenti interisti Ausilio e Baccin lo seguono con attenzione, ipotizzando già un possibile ritorno. Anche perché tra meno di due anni scadrà il contratto di Hakan Calhanoglu e, salvo rinnovi, servirà un nuovo regista per la mediana nerazzurra. Stankovic, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e nato a Milano quando il padre Dejan indossava la maglia nerazzurra, potrebbe essere l’erede naturale.

Non solo lui, però, nel mirino dell’osservatore presente a Bergamo. Sotto esame c’era anche Joel Ordóñez, difensore centrale ecuadoriano classe 2004. Già da tempo inserito nella lista dei possibili sostituti di Francesco Acerbi, in scadenza a giugno, il roccioso giocatore del Bruges ha attirato le attenzioni della dirigenza interista. Tuttavia, strapparlo al club belga non sarà semplice: la valutazione è già intorno ai 30 milioni e la società fiamminga è nota per la durezza delle proprie richieste.