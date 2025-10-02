Acerbi in scadenza, BLITZ Inter per il sostituto da 30 milioni

L’Inter si sta già muovendo in vista della prossima estate in virtù di alcune scadenze che impongono delle riflessioni in dirigenza. Tra queste, ad esempio, quella di Francesco Acerbi fissata per giugno 2026 suggerisce di far partire già adesso la ricerca a possibili eredi in difesa. L’attesa rivoluzione del reparto arretrato è stata rimandata di un anno, ragion per cui la scorsa estate si è registrato il solo innesto di Akanji al posto del partente Pavard.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, un serio candidato al ruolo di erede di Acerbi è stato osservato da vicino lo scorso martedì a Bergamo da alcuni osservatori interisti in occasione di Atalanta-Bruges. Si tratta di Joel Ordóñez, difensore ecuadoriano già accostato ai nerazzurri la scorsa estate, ma legato da una maxi valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Queste le ultime sul mercato dell’Inter: “Nei radar dello scout interista c’era pure il centrale ecuadoregno Joel Ordóñez. Il roccioso difensore classe 2004 è da mesi nella short list della dirigenza meneghina per il post Acerbi (in scadenza a giugno) ed è stato visionato in diverse circostanze dal vivo. Strapparlo a fine stagione al Bruges (lo valuta già intorno ai 30 milioni), però, appare tutt’altro che semplice”.