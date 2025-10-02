Nuovo San Siro da oltre 1 miliardo: ecco chi lo paga

C’è grande attesa da parte di tutti i tifosi e i vertici societari di Inter e Milan per comprendere i dettagli del progetto del nuovo stadio di San Siro. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Milano ha accettato di cedere ai due club l’area dell’attuale stadio Giuseppe Meazza e ora potranno così partire i lavori per creare il nuovo impianto.

Come riferisce oggi Il Sole 24 Ore, il costo complessivo per la realizzazione della nuova struttura dovrebbero aggirarsi attorno ad una mega cifra compresa tra 1,3 e 1,5 miliardi di euro. Per raggiungere questa cifra è partita la corsa tra le più grandi banche americane che eseguiranno un finanziamento da circa 1,2 miliardi di euro.

Questo piano di business dovrebbe essere presentato a inizio del nuovo anno da parte delle banche americane in corsa come Goldman Sachs, Jp Morgan e Bank of America. Si tratta di istituti che hanno tutti buoni rapporti con Milan e Inter. Il resto dei soldi necessari per il progetto potrebbe invece essere raccolto da investitori privati e dai due club.

Sempre secondo le previsioni del giornale economico, i ricavi di questo nuovo stadio a San Siro dovrebbero coprire i costi di rimborso del debito grazie a enormi introiti che genererà. Se i costi di costruzione dell’impianto resteranno sotto controllo, si prevede che il giro d’affari porti circa 160 milioni ciascuno nelle casse di Inter e Milan.