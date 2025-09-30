Nuovo stadio: dove sorgerà, capienza e data del primo match

La notizia di oggi è senza dubbio l’accettazione da parte del Consiglio comunale di Milano in merito alla vendita dell’area dello stadio San Siro a Inter e Milan. Ora le due società di calcio potranno far partire il progetto per la costruzione del nuovo stadio che sorgerà in questa medesima area ma prima ci saranno ancora dei punti da affrontare.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, ora i due club metteranno nero su bianco il progetto tecnico per la realizzazione del nuovo impianto, grazie al lavoro dei due studi di architettura che sono stati scelti proprio per questo storico impegno, si tratta di Foster+Partners e di MANICA annunciati ufficialmente pochi giorni fa.

Questo progetto andrà poi approvato da tutte le istituzioni e non sarà un processo rapido ma un possibile anno in cui si potrà vedere l’impianto completo, potrebbe essere il 2031. In questo lasso di tempo spunterà quindi un cantiere nell’attuale parcheggio dello stadio Meazza per dare il via ai lavori di costruzione della nuova struttura.

Ovviamente le partite e tutte le attività dello stadio proseguiranno nell’attuale Meazza, la cui demolizione inizierà soltanto dopo la completa inaugurazione del nuovo stadio che avrà una capienza di 71.500 posti. Secondo quanto previsto al momento, dovrebbe restare in piedi soltanto l’angolo Sud-Est dell’attuale impianto di San Siro.