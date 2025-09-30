Oaktree mette 100 milioni per Appiano Gentile e mercato

Nella giornata di ieri – lunedì 29 settembre – l’Inter ha reso noto il suo fatturato da record con un bilancio in positivo che ha portato grandi sorrisi sui volti dei vertici del club nerazzurro. Questa notizia è molto buona anche per la squadra e l’aspetto tecnico visto che dà maggiore linfa in chiave mercato per il 2026, quando Marotta e Ausilio cercheranno nuovi giovani di qualità per Chivu.

Il Corriere dello Sport oggi lancia anche una nuova notizia in merito all’impegno del fondo Oaktree, proprietario del club. Il progetto è infatti quello di investire 100 milioni di euro per il miglioramento del centro di allenamento di Appiano Gentile e anche per le giovanili, come spiega il quotidiano con queste parole:

“Altro annuncio interessante è il progetto di destinare 100 milioni al miglioramento dei centri di allenamento nei prossimi anni, a testimonianza della volontà di Oaktree di investire nel progetto Inter. L’operazione dovrebbe essere realizzata attraverso “fondi gestiti da Oaktree Capital Management” quindi con intervento diretto dell’azionista, su asset di proprietà del club. Si tratterebbe quindi di un rafforzamento patrimoniale di una certa rilevanza”.