Dal bilancio allo stadio: le 24 ore che cambiano la storia dell’Inter

Quella di ieri è stata senz’altro una giornata che verrà ricordata per anni in casa Inter. Nel giro di pochissime ore, infatti, si è scritta una pagina importante della storia del club nerazzurro che si proietta verso un futuro pieno di speranze sotto l’aspetto economico e ambizioni sul piano sportivo.

Questo perché, a quindici anni di distanza dall’ultima volta, l’Inter ha approvato il bilancio dell’ultima stagione chiudendo con un utile di 35,4 milioni di euro. Un risultato che ripaga gli sforzi fatti dalla società specialmente nel periodo post-Covid, ma anche la capacità di riuscire a mantenere alto il livello di competitività della squadra nonostante i pochi investimenti sul piano economico.

Allo stesso tempo, la scorsa annata ha pure fatto registrare il record di fatturato nella storia del club: il valore dei ricavi è infatti cresciuto di ben 94 milioni di euro rispetto alla stagione precedente, toccando quindi i 567 milioni di euro. Buona parte del merito va chiaramente al percorso fatto nella nuova e più ricca Champions League, ma anche ai ricavi derivanti dalla partecipazione al Mondiale per Club.

A chiudere una giornata magica per l’Inter e per i suoi tifosi, è stata poi la notizia giunta in tarda notte dal Consiglio Comunale di Milano. Dopo mesi di intense battaglie, infatti, è stata approvata la delibera San Siro, la quale consentirà finalmente la vendita dell’intera area dello stadio Meazza a Inter e Milan. Un atto di straordinaria importanza che dà formalmente vita al processo di realizzazione del nuovo impianto dei due club.

Da una parte una situazione economica tornata a sorridere dopo anni di sacrifici e stenti; dall’altra la prospettiva di un nuovo stadio di proprietà che sembra destinato a diventare una realtà per l’Inter dopo numerosi tentativi andati a vuoto. Con una squadra che negli ultimi anni ha dimostrato di poter competere ai livelli più alti del calcio italiano ed europeo, le ultime 24 ore hanno certificato un futuro splendente per il club nerazzurro e per tutti i tifosi interisti nel mondo.