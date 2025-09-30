Colpo in difesa per l’Inter: “Anticipa la firma”

A poche ore dalla seconda giornata della fase campionato di Champions League, che vedrà l‘Inter scendere in campo a San Siro contro lo Slavia Praga, sono circolate delle nuove indiscrezioni di mercato sui nerazzurri.

Nel corso dell’ultima estate, ad esempio, non è stata portata a termine l’attesa rivoluzione di cui si era a lungo parlato nel reparto difensivo. L’unico innesto arrivato in casa Inter è stato quello legato a Manuel Akanji, sbarcato a Milano nelle ultime ore di mercato al posto di Benjamin Pavard, contestualmente ceduto al Marsiglia.

Il centrale svizzero, va ricordato, è arrivato all’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto o obbligo a determinate condizioni. Stando però a quanto riferito da Eleonora Trotta su Calciomercato.it, l’Inter avrebbe già deciso di riscattare Akanji versando 15 milioni al Manchester City: “L’Inter continua a lavorare in difesa e intende anticipare il riscatto di Akanji. Il club è molto soddisfatto dello svizzero”.