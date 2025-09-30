30 Settembre 2025
Inter-Slavia Praga, formazioni UFFICIALI: DOPPIA sorpresa
Le scelte di Chivu e Trpisovsky
Tutto pronto a San Siro per Inter-Slavia Praga, 2a giornata del girone di Champions League 2025/2026. Dopo il successo dell’esordio e la doppia vittoria in Serie A, i nerazzurri cercano confermarsi a punteggio pieno in Europa. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma martedì 30 settembre alle 21.00.
Chivu rivoluziona in gran parte la formazione vista in casa del Cagliari. Tra i pali torna Sommer, mentre ritrova il campo Bisseck, assente dal 1′ dalla sfida contro l’Udinese. Esordio da titolare per Zielinski, che affiancherà Calhanoglu e Sucic. Davanti confermati Thuram e Lautaro Martinez.
Di seguito le formazioni ufficiali, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live di Inter-Slavia Praga.
30 Settembre 2025 – 21:00
Giuseppe Meazza
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 7 – Zielinski 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 94 Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Palacios (fuori lista)
diffidati
Nessuno
Slavia Praga 4-5-1
Formazione36 – Stanek 27 – Vlcek 4 – Zima 2 – Chaloupek 8 – Hashioka 21 – Doudera 19 – Dorley 10 – Zafeiris 23 – Sadilek 17 – Provod 9 – Kusej Jindrich Trpisovsky
Panchina
35 Markovic, 40 Rezek, 7 Cham, 11 Sanyang, 12 Mbodji, 13 Chytil, 16 Moses, 18 Boril, 25 Chory, 26 Schranz, 30 Toula, 31 Prekop
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Holes, Boril, Sevcik, Horsky
diffidati
Nessuno
Arbitro: Kavanagh
Assistenti: Cook – Hussin
Quarto Uomo: Jones
Var: Gillet – AVar: Tiago Martins