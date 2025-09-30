La CRONACA in diretta di Inter-Slavia Praga: segui la partita live

Il 30 settembre 2025 è in programma Inter-Slavia Praga, 2a giornata del girone di Champions League 2025/2026 della squadra di Chivu. A San Siro, i nerazzurri vogliono confermare la vittoria all’esordio contro l’Ajax, seguita da due successi in Serie A.

A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Inter-Slavia Praga. Segui la partita in diretta e con noi!

Cronaca live Inter-Slavia Praga: segui la 2a giornata Champions League

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il calcio d’inizio sarà alle ore 21.

Le formazioni ufficiali di Inter-Slavia Praga

Le formazioni ufficiali di Inter-Slavia Praga saranno comunicate circa un’ora prima del calcio d’inizio.