RIVELATI tutti i dettagli sul nuovo stadio dell’Inter

La delibera del comune di Milano, arrivata nella nottata tra lunedì e martedì, ha segnato un momento storico per Inter e Milan. Lo stadio di San Siro, infatti, diventerà di proprietà dei due club. L’obiettivo ora è l’abbattimento dell’impianto attuale, per costruirne uno nuovo e più moderno.

Molti dettagli su quello che dovrebbe essere il progetto sono stati rivelati da La Gazzetta dello Sport. Il nuovo San Siro non dovrebbe essere rettangolare come l’attuale stadio, ma dovrebbe avere una forma maggiormente ovalizzata.

Un’altra differenza sara rappresentata dal numero di anelli della struttura: non più tre, ma due. Infine, ci sarebbe anche novità sul tetto e sul prato: il primo non dovrebbe essere retrattile, mentre il manto erboso non dovrebbe essere mobile.