30 Settembre 2025

RIVELATI tutti i dettagli sul nuovo stadio dell’Inter

Molte differenze con San Siro

La delibera del comune di Milano, arrivata nella nottata tra lunedì e martedì, ha segnato un momento storico per Inter e Milan. Lo stadio di San Siro, infatti, diventerà di proprietà dei due club. L’obiettivo ora è l’abbattimento dell’impianto attuale, per costruirne uno nuovo e più moderno.

Molti dettagli su quello che dovrebbe essere il progetto sono stati rivelati da La Gazzetta dello Sport. Il nuovo San Siro non dovrebbe essere rettangolare come l’attuale stadio, ma dovrebbe avere una forma maggiormente ovalizzata.

Un’altra differenza sara rappresentata dal numero di anelli della struttura: non più tre, ma due. Infine, ci sarebbe anche novità sul tetto e sul prato: il primo non dovrebbe essere retrattile, mentre il manto erboso non dovrebbe essere mobile.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.