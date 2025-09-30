30 Settembre 2025

Inter-Slavia Praga nel CAOS: cosa sta succedendo

Grandi polemiche

Inter-Slavia Praga

Inter-Slavia Praga è una gara molto importante per la Champions League dei nerazzurri. La squadra di Chivu, infatti, vuole lanciarsi in vetta alla classifica del girone, andando a punteggio pieno dopo 2 giornate e vincendo all’esordio europeo a San Siro.

La gara, però, non è iniziata nel migliore dei modi per i tifosi nerazzurri a casa. Infatti, in diversi hanno sottolineato dei problemi audio durante la diretta televisiva su Sky Sport. Al centro delle polemiche, il volume molto basso della telecronaca.

Questi alcuni post su X:

Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.