Inter-Slavia Praga nel CAOS: cosa sta succedendo
Grandi polemiche
Inter-Slavia Praga è una gara molto importante per la Champions League dei nerazzurri. La squadra di Chivu, infatti, vuole lanciarsi in vetta alla classifica del girone, andando a punteggio pieno dopo 2 giornate e vincendo all’esordio europeo a San Siro.
La gara, però, non è iniziata nel migliore dei modi per i tifosi nerazzurri a casa. Infatti, in diversi hanno sottolineato dei problemi audio durante la diretta televisiva su Sky Sport. Al centro delle polemiche, il volume molto basso della telecronaca.
Questi alcuni post su X:
Ma l’audio della telecronaca è ben isolato? Io non sento niente #inter #interslavia #InterSlaviaPraga— Ale2202 (@Ale22021) September 30, 2025
#nowtv #inter— Matteo sul Lago Maggiore (@MatteoSul) September 30, 2025
NON SI SENTE NIENTE!!
@SkySport mettete qualcuno al mix audio di Inter slavia grazie— Riccardo Garavaglia (@riccapurequi) September 30, 2025
Ogni volta su Sky in champions la telecronaca è bassissima di volume. Ma che problemi hanno? #sky #inter #IntSla— CarlitoInter ⭐️⭐️ (@CarlitoInter) September 30, 2025
la telecronaca dell’inter non si sente praticamente aiuto— fra; 🏎 (@FRAXCHARLES) September 30, 2025