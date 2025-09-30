Chivu: “ECCO cosa voglio da Zielinski e Bisseck”

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’imminente sfida Inter-Slavia Praga, valida per la 2a giornata Champions League, che chiama i nerazzurri a confermare gli ultimi risultati positivi.

Inter-Slavia Praga, le parole di Cristian Chivu

SLAVIA PRAGA – “Sono le solite partite di Champions League, dove l’avversario è di valore e ti può mettere in difficoltà. Bisogna capire i momenti e cercare di essere dominanti”.

ZIELINSKI-BISSECK – “Zielinski e Bisseck? Mi aspetto da loro quello che mi aspetto da tutti, che facciano una gara di grandissima attenzione e qualità, perché la hanno e l’hanno fatta vedere”.

CALHANOGLU – “Calhanoglu è sempre sembrato dentro al gruppo già dall’America, quando era dispiaciuto per non poter dare una mano, per l’infortunio che ha avuto. Abbiamo parlato spesso durante le vacanze, l’ho visto carico, motivato e voglioso di far parte di questo gruppo. Come lui anche gli altri in mezzo al campo, che hanno alzato il loro livello per dare il loro contributo e cercare di dare il massimo”.