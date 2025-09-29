Quando si gioca Inter-Slavia Praga, 2^ giornata di Champions League

La prima partita in casa per questa edizione della Champions League per l’Inter sarà contro lo Slavia Praga. Martedì 30 settembre alle ore 21, i nerazzurri di Cristian Chivu sfidano la formazione cerca per la seconda giornata dalla “fase campionato” di Champions League, sfida che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza.

Inter-Slavia Praga, dove vederla: Sky o Prime Video?

Questo match del secondo turno di Champions League sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport (canale 251). Inter-Slavia Praga, inoltre, sarà visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go e su NOW TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Slavia Praga in diretta insieme a voi!