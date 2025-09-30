Trevisani: “Esposito? Il gol non cambia”, poi bacchetta Dimarco
Il pensiero del giornalista sull'Inter
Due uomini copertina dell’Inter nell’ultima settimana sono stati Francesco Pio Esposito, che ha segnato il suo primo gol in Serie A nella sfida contro il Cagliari, e anche Federico Dimarco che gli ha fatto un assist ma che sembra aver lanciato una frecciatina a Simone Inzaghi. Di questo ne ha parlato Riccardo Trevisani su Cronache di Spogliatoio che ha commentato:
“Il gol che ha fatto col Cagliari non cambia nulla. L’Inter sa che è forte e sa che ci sono ventenni che devono andare a farsi le ossa e altri che invece sono forti e possono stare nel giro della prima squadra. Chivu ci sta puntando molto, non ha cambiato il 3-5-2 di una squadra che ha vinto 6 trofei in 4 anni e ci sta mettendo del suo”.
Il giornalista romano ha poi parlato anche delle parole forti di Federico Dimarco nei confronti di Inzaghi: “Penso che lui e Acerbi siano quelli che più devono ringraziare Simone Inzaghi. La gente si ricorda chi era lui 5 anni fa e si ricorda chi era Acerbi prima della Lazio. Ognuno decide come comportarsi nella sua vita”.