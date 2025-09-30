Trevisani: “Esposito? Il gol non cambia”, poi bacchetta Dimarco

Due uomini copertina dell’Inter nell’ultima settimana sono stati Francesco Pio Esposito, che ha segnato il suo primo gol in Serie A nella sfida contro il Cagliari, e anche Federico Dimarco che gli ha fatto un assist ma che sembra aver lanciato una frecciatina a Simone Inzaghi. Di questo ne ha parlato Riccardo Trevisani su Cronache di Spogliatoio che ha commentato:

“Il gol che ha fatto col Cagliari non cambia nulla. L’Inter sa che è forte e sa che ci sono ventenni che devono andare a farsi le ossa e altri che invece sono forti e possono stare nel giro della prima squadra. Chivu ci sta puntando molto, non ha cambiato il 3-5-2 di una squadra che ha vinto 6 trofei in 4 anni e ci sta mettendo del suo”.

Il giornalista romano ha poi parlato anche delle parole forti di Federico Dimarco nei confronti di Inzaghi: “Penso che lui e Acerbi siano quelli che più devono ringraziare Simone Inzaghi. La gente si ricorda chi era lui 5 anni fa e si ricorda chi era Acerbi prima della Lazio. Ognuno decide come comportarsi nella sua vita”.