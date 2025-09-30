Correa delude in Brasile: i tifosi lo prendono in giro così

Nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato l’Inter ha ceduto ben tre attaccanti esperti e li ha sostituiti con due giovani talenti come Pio Esposito e Bonny. A salutare i colori nerazzurri sono stati Taremi, Arnautovic e Correa. Quest’ultimo si è accasato al Botafogo a parametro zero.

L’avventura dell’argentino con il club brasiliano non è però iniziata al meglio. Per lui si contano infatti 18 presenze fin qui, per un totale di 766 minuti giocati, ma ancora nessun gol o nessun assist. I tifosi del Botafogo sono delusi dal rendimento di Correa e infatti sui social circolano diversi commenti e post per prendere in giro l’ex Inter.

C’è chi scrive: “In 17 partite è riuscito a fare…17 partite”, “Hanno preso un argentino che cammina in campo dal primo minuto. Il primo argentino senza sangue che non lotta” e infine “C’è chi pensa che tutti i giocatori che arrivano dall’Europa possano brillare in Brasile”.