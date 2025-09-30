Annuncio ufficiale sulla cessione di San Siro a Inter e Milan

Da mesi ormai tiene banco in tutti i discorsi legati a Inter e Milan, il futuro dello stadio Giuseppe Meazza. Le due società di calcio si sono dette pronte, da parecchio tempo, ad avviare il progetto per la costruzione di un nuovo impianto e la riqualificazione dell’area circostante in modo da avere una struttura moderna.

Proprio oggi è arrivata una notizia importante in merito al futuro di San Siro. Il comune di Milano proprietario di quest’area ha infatti deciso di accettare il progetto e la proposta di Inter e Milan per acquistare tutta la zona che circonda l’attuale stadio Meazza.

In questo modo il comune cederà ai due club l’area e nei prossimi mesi potrà partire il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto che dovrà ospitare le gare di entrambe le squadre e che sorgerà sempre nella medesima area di San Siro.

Come sottolineano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, il Consiglio Comunale ha votato fino oltre alle tre di notte con un totale di 24 voti a favore, 20 voti contrari e 2 astenuti: ecco quindi che, salvo problemi a sorpresa dalle banche, Inter e Milan acquisteranno lo stadio per un prezzo di 197 milioni di euro.