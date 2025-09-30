Romano SVELA: “15 club hanno chiesto un giocatore all’Inter”

I giocatori dell’Inter sono spesso oggetto di voci e rumours di calciomercato perché grazie agli ottimi risultati ottenuti dalla squadra negli ultimi anni, c’è interesse per diversi dei componenti migliori della rosa. Un giocatore che è esploso di recente e che sta conquistando il pubblico è Francesco Pio Esposito.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sulle tracce del centravanti classe 2005 ci sono stati tanti club italiani e stranieri. Vengono confermati i rumours sul Napoli che in estate aveva fatto un sondaggio per provare a prendere Esposito ma sono tante le società anche dall’estero che sognavano la punta dell’Inter.

Queste le parole del giornalista esperto di mercato: “L’Inter aveva rinnovato il suo contratto puntando forte su di lui già prima del Mondiale per Club. C’erano tante squadre che lo volevano in Italia e in Inghilterra. C’erano oltre 15 richieste per lui. Il Leicester lo voleva per tornare in Premier League e anche il Nottingham lo ha cercato”.