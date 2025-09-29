Probabili formazioni Inter-Slavia Praga: Chivu ne cambia 5

L’ottimo esordio ad Amsterdam contro l’Ajax ha dato un’iniezione di fiducia all’Inter per il nuovo cammino in Champions League e ora arriva la seconda partita della “fase campionato” che sarà in casa contro lo Slavia Praga. Il fischio d’inizio di questo match è in programma per martedì 30 settembre alle ore 21 (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE LA GARA).
Per questa sfida il tecnico nerazzurro Cristian Chivu sembra intenzionato a fare diversi cambi di formazione rispetto all’undici che ha vinto sabato sera a Cagliari. Torna sicuramente dal primo minuto Yann Sommer in porta mentre in difesa dovrebbe rivedersi Acerbi. A metà campo nell’Inter potrebbero tornare titolari Sucic in mezzo e la coppia Dumfries–Dimarco sulle fasce.
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Slavia Praga:
30 Settembre 2025 – 21:00
Giuseppe Meazza
Inter
3-5-2
Formazione
1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 36 Darmian, 30 Carlos Augusto, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 94 Pio Esposito
Ballottaggi
Thuram-Bonny 60-40%, Barella-Mkhitaryan 70-30%, Akanji-Bisseck 70-30%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Palacios (fuori lista)
diffidati
Nessuno
Slavia Praga
4-2-3-1
Formazione
36 – Stanek 21 – Doudera 4 – Zima 5 – Ogbu 12 – Mbodji 19 – Oscar 10 – Zafeiris 17 – Provod 23 – Sadilek 9 – Kusej 25 – Chory Jindrich Trpisovsky
Panchina
35 Markovic, 2 Chaloupek, 27 Vlcek, 8 Hashioka, 43 Jelinek, 16 Moses, 7 Cham, 11 Sanyang, 30 Toula, 26 Schranz , 31 Prekop, 13 Chytil
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Holes, Boril, Sevcik, Horsky
diffidati
Nessuno
Arbitro: Kavanagh
Assistenti: Cook – Hussin
Quarto Uomo: Jones
Var: Gillet – AVar: Tiago Martins