Probabili formazioni Inter-Slavia Praga: Chivu ne cambia 5

L’ottimo esordio ad Amsterdam contro l’Ajax ha dato un’iniezione di fiducia all’Inter per il nuovo cammino in Champions League e ora arriva la seconda partita della “fase campionato” che sarà in casa contro lo Slavia Praga. Il fischio d’inizio di questo match è in programma per martedì 30 settembre alle ore 21 (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE LA GARA).

Per questa sfida il tecnico nerazzurro Cristian Chivu sembra intenzionato a fare diversi cambi di formazione rispetto all’undici che ha vinto sabato sera a Cagliari. Torna sicuramente dal primo minuto Yann Sommer in porta mentre in difesa dovrebbe rivedersi Acerbi. A metà campo nell’Inter potrebbero tornare titolari Sucic in mezzo e la coppia Dumfries–Dimarco sulle fasce.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Slavia Praga: