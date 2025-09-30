Dalla Spagna: l’Inter vuole un ex attaccante del Barcellona

Uno dei reparti in cui l’Inter si è maggiormente rafforzata nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato è stato quello dell’attacco visto che rispetto alla passata stagione sono partiti Correa, Arnautovic e Taremi mentre sono arrivati dei giovani molto interessanti e con potenziale come Bonny e Pio Esposito.

Questi due giovani talenti sono pronti a crescere alle spalle della coppia titolare formata da Thuram e Lautaro Martinez ma alcuni tifosi hanno sottolineato il fatto che sarebbe stato utile avere una quinta punta – che la passata stagione era presente in rosa – di scorta per sicurezza, visto l’alto numero di partite che ogni anno l‘Inter disputa.

Il media spagnolo Fichajes.net, a tal proposito, fa il nome di un nuovo attaccante nel mirino dell’Inter. Si tratta di Vitor Roque, centravanti brasiliano classe 2005, che ha un passato nel Barcellona e nel Betis. Ora sta brillando in Patria con la divisa del Palmeiras e tornerebbe con piacere in Europa, ma ci sono anche altri club interessati.