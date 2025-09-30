L’Inter anticipa a gennaio: colpo di mercato in QUESTO ruolo

Come noto a tutti i tifosi nerazzurri, in estate una parte del budget messo a disposizione dalla società è rimasto nelle casse e potrebbe essere reinvestito già nei prossimi mesi per rinforzare la rosa di cui dispone il tecnico Cristian Chivu. Mancano ancora tre mesi prima dell’arrivo del mercato di gennaio ma l’Inter ha già le idee chiare.

Un reparto che andrà rinforzato nelle prossime sessioni di mercato è quello della difesa. A fine stagione infatti molto probabilmente saluteranno Darmian, De Vrij e Acerbi, visto che sono tutti in avanti con gli anni e in scadenza di contratto e per questo potrebbe essere fatto un investimento in questa zona di campo già a gennaio.

Lo rivela il giornalista Niccolò Ceccarini che su TMW spiega: “A gennaio se ci dovesse essere l’occasione giusta potrebbe essere fatto un tentativo per un difensore in considerazione anche del fatto che sia De Vrij che Acerbi sono in scadenza di contratto”.