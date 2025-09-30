Inter e Real sul difensore: la risposta ufficiale del club

Nel 2026 la dirigenza dell’Inter avrà, come sempre, due sessioni di mercato tra inverno ed estate per cercare di rinforzare la squadra. L’obiettivo già dichiarato darà quello di seguire le linee guida di Oaktree e di ringiovanire ancora di più la rosa, come già successo nel corso dell’ultima estate con l’arrivo di tanti giovani di prospettiva.

A giugno 2026 scadranno inoltre anche i contratti di parecchi giocatori esperti che sono attualmente nell’organico nerazzurro e molto probabilmente saluteranno in molti come ad esempio Sommer e Mkhitaryan. Ma un reparto che dovrebbe cambiare molto, potrebbe essere la difesa con Darmian, Acerbi e De Vrij che viaggiano tutti verso l’addio.

Un nome che è stato accostato all’Inter nelle scorse settimane per il reparto difensivo è quello di Dayot Upamecano, sul quale c’è anche il Real Madrid. Il difensore francese è in scadenza tra 9 mesi con il Bayern Monaco ma dalla Germania arriva una risposta ufficiale in merito al futuro del difensore centrale classe 1998.

“Stiamo cercando di convincerlo ulteriormente del progetto Bayern Monaco. Vogliamo tenerlo con noi”, ha spiegato il DS dei bavaresi Max Eberl. Queste parole sono quindi un chiaro segnale che la società tedesca ha voluto mandare ai club che come l’Inter si sono di recente interessati alla situazione contrattuale di Upamecano.