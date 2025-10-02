Chi è Feliciani, l’arbitro di Inter-Cremonese: due precedenti

Dopo aver sfruttato il giorno di riposo concesso ieri da Cristian Chivu, quest’oggi i nerazzurri hanno ricominciato a lavorare ad Appiano Gentile in vista di Inter-Cremonese di sabato 4 ottobre. Per la squadra interista sarà l’ultimo match prima della sosta di inizio ottobre dedicata come sempre agli impegni delle varie Nazionali in giro per il mondo.

Questa mattina, dunque, sono state diramate le designazioni arbitrali della sesta giornata di Serie A. Per quanto riguarda la sfida delle 18.00 di San Siro, sarà Ermanno Feliciani a dirigere l’incontro tra Inter-Cremonese. Il giovane direttore di gara verrà assistito da Lo Cicero e Politi, mentre Rapuano sarà il IV Ufficiale. Var affidato a Gariglio con Di Bello nelle vesti di Avar.

Per quanto riguarda lo storico dell’arbitro della sezione di Teramo, sono solamente due i precedenti tra Feliciani e l’Inter e risalgono alla passata stagione di Serie A. Il primo riguarda un 2-2 maturato nell’agosto 2024 in casa del Genoa, mentre il secondo fa riferimento ad una vittoria dei nerazzurri per 3-1 in casa contro l’Empoli lo scorso gennaio.