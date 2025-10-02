2 Ottobre 2025

Ranking UEFA: l’Inter vola in QUESTA posizione altissima

I nerazzurri al pari delle grandi potenze europee

Il cammino europeo dell’Inter negli ultimi anni è stato innegabilmente ottimo e nelle scorse edizioni della Champions League è sempre risultata essere la miglior squadra italiana per distacco e anche una di quelle in grado di fare dei percorsi più lunghi in tutta Europa, giocando al pari delle big degli altri Paesi.

La conseguenza è un Ranking UEFA che cresce e che ha portato i nerazzurri ad essere al pari dei grandi club europei. L’Inter di Chivu ha iniziato molto bene anche questa edizione della Champions League ottenendo due successi su due e senza ancora aver subito gol. Questo può essere motivo di vanto per tutti i tifosi.

Dopo la fine di questo seconda giornata della “League phase” di Champions League si è aggiornato il calcolo del Ranking UEFA e l’Inter è terza con 117.250 punti. Davanti a lei ci sono soltanto il Real Madrid primo con 127.500 punti e il Bayern Monaco secondo con 118.250 punti. Alle spalle dei nerazzurri ci sono poi Man City, Liverpool, PSG, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Barcellona e Atletico Madrid che completano la top 10.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.