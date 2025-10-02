Ranking UEFA: l’Inter vola in QUESTA posizione altissima

Il cammino europeo dell’Inter negli ultimi anni è stato innegabilmente ottimo e nelle scorse edizioni della Champions League è sempre risultata essere la miglior squadra italiana per distacco e anche una di quelle in grado di fare dei percorsi più lunghi in tutta Europa, giocando al pari delle big degli altri Paesi.

La conseguenza è un Ranking UEFA che cresce e che ha portato i nerazzurri ad essere al pari dei grandi club europei. L’Inter di Chivu ha iniziato molto bene anche questa edizione della Champions League ottenendo due successi su due e senza ancora aver subito gol. Questo può essere motivo di vanto per tutti i tifosi.

Dopo la fine di questo seconda giornata della “League phase” di Champions League si è aggiornato il calcolo del Ranking UEFA e l’Inter è terza con 117.250 punti. Davanti a lei ci sono soltanto il Real Madrid primo con 127.500 punti e il Bayern Monaco secondo con 118.250 punti. Alle spalle dei nerazzurri ci sono poi Man City, Liverpool, PSG, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Barcellona e Atletico Madrid che completano la top 10.