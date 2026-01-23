Chivu: “Sommer? Colpa mia. Ora mi dedico alla famiglia”

Ancora provato per il mal di schiena che ha tormentato le sue ultime ore, Cristian Chivu è spuntato davanti alle telecamere di Dazn con un leggero ritardo proprio per via di un massaggio cui si è sottoposto prima di andare in zona mista. Il tecnico ha parlato della rimonta di questa sera dell’Inter sul Pisa e del programma di questo weekend che lo vedrà impegnato soprattutto in famiglia. Queste le sue parole:

SOSTITUZIONE – “Cosa ho pensato? Che una partita dura cento minuti, che si può ribaltare. L’approccio non era stato male, abbiamo subito una ripartenza dove ci siamo fatti gol da soli, ma la colpa è mia perché faccio determinate richieste e metto in difficoltà Yann. La colpa è mia e non sua. Poi abbiamo preso gol su palla inattiva. Poi abbiamo tirato fuori un po’ di orgoglio, marciando su qualità e intensità e siamo riusciti a ribaltarla”.

RIMONTA – “Conta l’atteggiamento, la preparazione mentale alla partita. Poi sei consapevole del fatto che puoi subire anche qualcosa, l’importante è come reagisci e l’abbiamo fatto bene oggi nonostante le difficoltà. La squadra ha continuato a fare le cose che sa fare, magari il rammarico di non aver fatto subito il 4-2 ma solo a fine partita. Tanto di cappello a questi ragazzi che mettono tutto quello che hanno per fare una stagione competitiva e per far vedere che questa squadra lavora ancora per raggiungere gli obiettivi”.

PIO ESPOSITO – “La crescita di Pio? Merito loro, come lavorano e si mettono a disposizione del gruppo consapevoli che ogni errore che fanno la responsabilità è mia. Loro sono i protagonisti, lavorano sodo e cercano di accontentarmi, di capire al meglio le nostre richieste. Merito di un ragazzo che ha tanta voglia di dimostrare, così come fanno tutti i loro compagni. Se poi le cose non vanno bene, la colpa è e sarà soltanto mia che a volte esagero in determinate cose”.

MAL DI SCHIENA – “Mi sono riempito di punture, antidolorifici, adesso ho fatto anche il cortisone. Anche perché domani ho una giornata da passare del tempo con le miei figlie e mi vogliono fresco e nuovo nuovo. Anche mia moglie ha richieste perché riposo e quindi devo essere pronto a fare il bravo marito e il buon padre che a volte mi viene anche”.

JUVE-NAPOLI E ROMA-MILAN – “Ancora questa domanda? Ho una passione per il calcio che va oltre le competenze, a volte sono stanco perché vedo tante partite, vedo la nostra sempre, poi vedo l’avversario. Però sono consapevole del fatto che bisogna guardare le partite per imparare determinate cose. Se mi capiterà di guardare, magari riuscirò anche a farlo. La priorità questo fine settimane ce l’avrò la mia famiglia, sono stato assente negli ultimi mesi, sto pensando troppo perché dedico tanto tempo a questi meravigliosi ragazzi. Spesso trascuro il mio dovere da marito e da padre, siccome se lo meritano me lo concederete anche. A volte bisogna staccare e riposare, la famiglia passa sempre al primo posto”.