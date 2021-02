Fiorentina-Inter 0-2, Conte vola al primo posto in attesa del Milan: la CLASSIFICA AGGIORNATA

Dopo la sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia, l’Inter è scesa in campo contro la Fiorentina nell’anticipo della 21esima giornata di Serie A. I nerazzurri di Antonio Conte hanno battuto 2-0 la Fiorentina di Prandelli con le reti di Nicolò Barella e Ivan Perisic. L’Inter si porta così a 47 punti, prima in classifica a +1 sul Milan che giocherà domenica 7 febbraio a San Siro contro il Crotone.

Con i tre punti portati a casa, l’Inter si prepara a sfidare la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia allo Juventus Stadium e successivamente la Lazio in Serie A.

Questa la classifica aggiornata:

Le prossime partite dell’Inter:

14/02 h. 20.45: Inter-Lazio

21/02 h. 15.00: Milan-Inter

28/02 h. 15.00: Inter-Genoa

