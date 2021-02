LIVE – Segui le pagelle di Fiorentina-Inter in diretta su PassioneInter

Messa un momento da parte la sconfitta nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus, per l’Inter è tornato il momento di concentrarsi sul campionato. La squadra di Antonio Conte (che stasera non ci sarà per squalifica, sostituito dal vice Stellini) sarà di scena questa sera allo stadio Franchi contro la Fiorentina di Cesare Prandelli, priva di giocatori importanti quali Gaetano Castrovilli (squalifica), Nikola Milenkovic (squalifica) e Franck Ribery (infortunio). I nerazzurri, in Serie A, arrivano da un importante 4-0 maturato a San Siro contro il Benevento, mentre i viola da un 1-1 ottenuto contro il Torino giocando la parte finale della gara in 9 contro 11.

Ecco a voi, come di consueto, le pagelle live della gara curate da PassioneInter, mentre sui nostri canali di YouTube e Twitch vi offriamo la live reaction del match.

Le pagelle LIVE di Fiorentina-Inter

HANDANOVIC 6

SKRINIAR 6

DE VRIJ 6

BASTONI 6

HAKIMI 6,5

BARELLA 7,5

BROZOVIC 6

VIDAL 6

PERISIC 5,5

SANCHEZ 7

LUKAKU 6

